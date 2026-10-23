अमित मिश्रा भारत के लिए अब तक के सबसे बेहतरीन लेग-स्पिनरों में से एक रहे हैं, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। आईपीएल में मैच-विनर होने के बावजूद उन्हें राष्ट्रीय टीम में ज्यादा मौका नहीं दिया गया। अब उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उन्हें किस तरह टीम से बाहर किया गया था।

आईपीएल 2027 से पहले अमित मिश्रा को दिल्ली कैपिटल्स टीम का स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। वे हेड कोच सौरव गांगुली, बैटिंग कोच युवराज सिंह और पेस बॉलिंग कोच चमिंडा वास के साथ मिलकर काम करेंगे। उनका मुख्य काम टीम के युवा स्पिनरों को तैयार करना होगा।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के यूट्यूब शो ‘बैठ एंड बोल’ पर बात करते हुए अमित मिश्रा ने चोट से वापसी के दौरान विराट कोहली द्वारा अपने साथ किए गए खराब बर्ताव का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया।

Virat Kohli did not fulfill his promise – Amit Mishra



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अमित मिश्रा ने कहा कि जब मैं चोटिल हुआ तब अनिल भाई (अनिल कुंबले) कोच थे। मैंने अनिल भाई से बात की और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो एक बार जब तुम फिट हो जाओगे तो अपने आप वापस आ जाओगे। उसके बाद विराट कोहली कप्तान बने। मैंने विराट कोहली से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया चिंता मत करो, बस एक बार फिट हो जाओ फिर तुम वापस आ जाओगे।

कोहली ने मेरे कॉल-मैसेज का नहीं दिया कोई जवाब

उसी वीडियो में, अमित मिश्रा ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली को कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन कोहली ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक समय के बाद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि जो खिलाड़ी उनसे भी पहले चोटिल हुए थे, वे तो टीम में वापस आ गए, लेकिन वह वापस नहीं लौट पाए।

अमित ने आगे कहा कि इसलिए मैं उनके (कोहली) पास गया। मैंने पूछा, क्या स्थिति है तो उन्होंने कहा मैं आपको एक हफ्ते या दस दिन में बताऊंगा। फिर एक हफ्ता बीत गया, दो हफ्ते, तीन हफ्ते बीत गए, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने उन्हें कॉल किया पर उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मैंने उन्हें मैसेज किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

अमित ने कहा कि मैंने फिर से कॉल और मैसेज किया, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। मैंने उम्मीद छोड़ दी, अब हम कर भी क्या सकते हैं, जब वह जवाब ही नहीं देना चाहता। ऐसे कई मामले रहे हैं जहां मुझसे ज्यादा लंबे समय तक खिलाड़ी घायल रहे और वो वापस लौट आए लेकिन मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला।

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