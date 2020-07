टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज अंबाती रायुडू पहली बार पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी चेनुपल्ली विद्या ने रविवार (12 जुलाई) देर रात बेटी को जन्म दिया। रायुडू की आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी क्रिकेट फैंस को दी। इसके बाद रायुडू ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर किया। रायुडू ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- वाकई धन्य हो गया। तस्वीर में उनकी पत्नी और क्यूट बेटी नजर आ रही है।

इस तस्वीर को रायुडू ने अपने पहले बच्चे के स्वागत के घंटों बाद क्लिक किया था। उनके आईपीएल और भारतीय टीम के साथी खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी रायुडू के पहले बच्चे के जन्म पर बधाई दी। रैना ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘बेटी के जन्म पर अंबाती रायुडू और विद्या को हार्दिक बधाई। यह एक आशीर्वाद है। हर एक को प्यार और खुशी की शुभकामनाएं।’’ रायुडू ने भारत के लिए 55 वनडे और 6 टी20 मुकाबले खेले। रायुडू को उनके और सीएसके के फैंस ने भी बधाई दी।

Now the off-field lessons from the #DaddiesArmy shall all be put to use! #WhistlePodu pic.twitter.com/JpA7drQ2TC

रायुडू और विद्या की शादी 2009 में हुई थी। इस क्रिकेटर ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच मार्च 2019 में खेला था। इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। बाद में रायुडू को वर्ल्ड कप की टीम में नहीं चुना गया था। इसके बाद रायुडू ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। बाद में उन्होंने कुछ ही महीनों के बाद रिटायरमेंट को वापस ले लिया था। वे फिलहाल प्रथम श्रेणी में हैदराबाद की टीम की ओर से खेलते हैं। वे चेन्नई से पहले मुंबई इंडियंस की ओर से आईपीएल में भी खेल चुके हैं।

Heartiest congratulations @RayuduAmbati & Vidya on the birth of your daughter. Such a blessing! Cherish each & every moment with the little one & wishing you all lots of love & happiness!

— Suresh Raina (@ImRaina) July 12, 2020