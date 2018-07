बेहतरीन कैच क्रिकेट के इतिहास का हिस्सा रहे हैं, जो कि क्रिकेट के रोमांच को गजब की ऊंचाई प्रदान करते हैं। ऐसे कैचों से क्रिकेट इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने एक पल में मैच का रुख बदल दिया। लेकिन कुछ कैच ऐसे होते हैं, जिनका मैच के नतीजों पर खास असर नहीं पड़ता, लेकिन ये कैच सभी को हैरान कर देते हैं। इंग्लैंड में एक मैच के दौरान ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जिससे ना सिर्फ दर्शक बल्कि खिलाड़ी भी भौचक्के रह गए। दरअसल इंग्लैंड में ल्यूलिंगटन पार्क सीसी क्रिकेट क्लब पर एक मैच खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान गेंदबाज ने बॉल फेंकी और बल्लेबाज ने जोरदार शॉट खेला, यकीनन वह शॉट बाउंड्री पार करने वाला शॉट था, लेकिन हैरानी की बात है कि सिली मिड ऑन पर खड़े फील्डर ने इतने तेज शॉट को कैच कर लिया।

एक पल के लिए तो शायद फील्डर को भी इस कैच पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब साथी खिलाड़ियों को इसका यकीन हुआ तो सभी की खुशी देखने लायक थी। यह कैच कैमरे में कैद हो चुका था और बाद में ल्यूलिंगटन पार्क सीसी क्लब ने इस कैच का वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया। जिसे कई बार देखा जा चुका है।

This might be the best catch caught on video yesterday. Amazing work Luke Whitehead pic.twitter.com/ajVBTAXghg

— Lullington Park CC (@lullingtonpark) July 15, 2018