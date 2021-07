भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना एक बयान को लेकर विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग भला-बुरा कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने चेन्नई की संस्कृति को आसानी से अपनाया है। सुरेश रैना इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की टीम का हिस्सा हैं।

सुरेश रैना मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब उन्हें तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) के पांचवें सीजन के शुरुआती मैच के दौरान कॉमेंट्री में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। टीएनपीएल सीजन का पहला मैच सोमवार को लाइका कोवई किंग्स और सलेम स्पार्टंस के बीच खेला गया। मैच के दौरान एक कमेंटेटर ने रैना से पूछा, उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति को कैसे अपनाया है। रैना को वेशती पहने देखा गया है। नाचते और सीएसके का कैच वाक्य व्हिसल पोडु (सीटी बजाना) करते देखा गया है।

इस पर सुरेश रैना (Suresh Raina) ने कहा, ‘मुझे लगता है, मैं भी ब्राह्मण हूं। मैं 2004 से चेन्नई में खेल रहा हूं। मुझे यहां कि संस्कृति से प्यार है। मैं अपने साथियों से प्यार करता हूं। मैं अनिरुद्ध श्रीकांत के साथ खेल चुका हूं। बद्री (सुब्रमण्यम बद्रीनाथ), बाला भाई (एल बालाजी) भी हैं। मुझे लगता है कि आपको वहां से कुछ अच्छा सीखने की जरूरत है। हमारे पास एक अच्छा प्रशासन है। मुझे चेन्नई की संस्कृति पसंद है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं सीएसके का हिस्सा हूं।’

उनका खुद को ब्राह्मण बताना ही विवाद की जड़ है। रैना के इस बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी आलोचना की और माफी मांगने के लिए कहा।

Did #SureshRaina just say ‘Am also a Brahmin’ on national telivision..

What the heck @ImRaina sir.. you shouldn’t use that word ….. https://t.co/v8AD1Cp0fT pic.twitter.com/TltPoMbYec

@ImRaina you should be ashamed yourself.

It seems that you have never experienced real Chennai culture though you have been playing many years for Chennai team. https://t.co/ZICLRr0ZLh

— Suresh (@suresh010690) July 19, 2021