इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें सीजन के शुरू होने से पहले कोलकाता नाइटराइडर्स ने एक खतरनाक गेंदबाज को अपनी टीम में शामिल किया है। केकेआर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2020) में कहर बरपाने वाले अमेरिकी खिलाड़ी अली खान को टीम में रखा है। ईएसपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक, वे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैरी गर्नी का स्थान लेंगे। गर्नी कंधे की चोट के कारण टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। उनका ऑपरेशन जल्द ही किया जाएगा। 29 साल के अली खान आईपीएल में हिस्सा लेने वाले अमेरिका के पहले खिलाड़ी होंगे।

अली खान सीपीएल में ट्रिबैगो नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं। यह टीम भी केकेआर की ही है। दोनों टीमों के मालिक शाहरुख खान ही हैं। अली खान के रहते हुए ट्रिबैगो की टीम सीपीएल 2020 का खिताब जीतने में सफल रही है। टीम टूर्नामेंट में एक भी मैच हारे बगैर चैंपियन बनी। उसने अपने सभी 12 मैच जीते। अली खान हाल ही में चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो की इंस्टाग्राम स्टोरी में दिखाई दिए थे। ब्रावो ने इसका कैप्शन लिखा था- अगला पड़ाव दुबई।

अली खान सीपीएल में पिछले तीन साल से बेस्ट तेज गेंदबाज माने गए हैं। अपने प्रदर्शन के दम पर उन्होंने कई लीगों का कॉन्ट्रेक्ट हासिल किया है। केकेआर की नजर उन पर पहले से ही थी। वे पिछले सीजन में केकेआर के स्टेंडबाय प्लेयर थे। अली खान ने सीपीएल के इस सीजन में 7.43 की इकॉनमी रेट से 8 मैच में 8 विकेट लिए थे। वे लगातार 140kph से ज्यादा की रफ्तार से गेंद कर सकते हैं। साथ ही आखिरी ओवरों में यॉर्कर का इस्तेमाल कर किफायती गेंदबाजी भी करते हैं।

Ali Khan, the first USA player to feature in the IPL

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 12, 2020