Alexa Bliss is one of the top women’s talents in WWE: WWE की सुपरस्टार एलेक्सा ब्लिस इन दिनों बॉक्सिंग रिंग से दूर हैं। चोट के कारण पिछले कुछ समय से वह फाइट नहीं कर रही हैं। रॉ में अपने टॉक शो ‘मोमेंट ऑफ़ ब्लिस’ में एलेक्सा ब्लिस ने बताया था कि चोट के कारण उन्हें अभी फाइट से दूर रहना होगा। WWE ने एलेक्सा की इंजरी को लेकर कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की थी। जिसमें ये कहा गया था कि वह जल्द ही रिंग में वापसी करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले एलेक्सा रिंग में वापसी कर लेंगी। एक बार फिर एलेक्सा टैग टीम के तौर पर रिंग में वापसी कर सकती हैं। इस साल के शुरुआत में एलेक्सा के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण वो लंबे समय तक चर्चा में रहीं।

दरअसल, 14 जनवरी 2019 की WWE रॉ लाइव इवेंट के दौरान एलेक्सा ब्लिस के रूम में WWE में ट्रेनिंग ले रहा स्टाफ का एक सदस्य जा पहुंचा। उस दौरान एलेक्सा अपने कपड़े बदल रही थी। स्टाफ को अचानक कमरे में देखकर एलेक्सा गुस्सा से आग बबूला हो गई और उसे तुरंत वहां से जाने को कहा। स्टाफ का वह सदस्य भी एलेक्सा को इस हालत में देखकर घबरा गया और अपनी आंखें बंद कर ली। WWE में काम करने वाला वह शख्स एलेक्सा का फैन भी है।

कमरे में जाने से पहले इस शख्स ने दरवाजे से एलेक्सा को आवाज भी लगाई। शख्स ने कमरे के बाहर खड़े होकर कहा, मिस ब्लिस, अगली बारी आपकी है। अंदर से जब कोई आवाज नहीं आई तो यह शख्स अंदर चला गया, जहां एलेक्सा टॉपलेस थी। WWE के स्टाफ को खुद के सामने देखकर एलेक्सा ने टॉप के जरिये खुद को ढक लिया और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। इस घटना का टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था।



टीवी पर आने के कारण फैंस के बीच एलेक्सा ब्लिस को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। वैसे WWE में पिछले कुछ सालों से इस तरह की घटनाएं कम ही हुई है जब लाइव शो के दौरान किसी रेसलर को इस तरह शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। बता दें कि एलेक्सा Raw और SmackDown Women’s के टाइटल जीत चुकी हैं। रेसलिंग की दुनिया में एलेक्सा का नाम आज बड़े रेसलरों में गिना जाता है।

