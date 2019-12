पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच डे-नाइट टेस्ट मैच में मेजबान टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। इस मुकाबले में कई शानदार रिकॉर्ड बने लेकिन कई खिलाड़ियों के लिए यह मुकाबला अच्छा नहीं रहा और उन्हें चोट लगी। वहीं, इस मुकाबले में पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार भी काफी सुर्खियों में रहे। इस टेस्ट मैच में जब वो मैदान पर उतरे थे तो उन्होंने अपने नाम एक खास विश्व रिकॉर्ड किया था और सर्वाधिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

अब एक बार फिर अलीम चर्चा में आ गए हैं। इस बार उनकी चर्चा का विषय उनकी अंपायरिंग और रिकॉर्ड नहीं है बल्कि उनकी फिल्डिंग और चोट है। दरअसल, इस मैच में अलीम ने उड़ रही टोपी को दौड़कर पकड़ा वहीं दूसरी बार खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई थ्रो का शिकार हो गए और घायल हो गए।

Are we playing frisbee or cricket? #AUSvNZ pic.twitter.com/PFzyZyUdAa

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हुआ यूं कि मैदान पर फील्डिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार मौज-मस्ती करते नजर आए।

Day one: Injury to Lochie Ferguson (NZ)

Day two: Injury to Josh Hazlewood (AUS)

Day three: Injury to Aleem Dar (ICC) @bet365_aus | #AUSvNZ pic.twitter.com/grK4pumMz8

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 14, 2019