बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने शुक्रवार (4 सितंबर) को एक मल्टीप्लेयर गेम FAU-G की घोषणा की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस गेम की घोषणा करते हुए कहा था कि इसके जरिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन किया है। FAU-G गेम घोषणा के एक दिन बाद ही विवादों में आ गया है। कई यूट्यूबर और ऑनलाइन गेम्स के एक्सपर्ट ने इसके पोस्टर को collision innocence game के पोस्टर का कॉपी बताया है।

मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘पोस्ट दूसरे गेम से चुराया गया है। नाम एक अन्य गेम से चुराया गया है। आइडिया एक अलग गेम से चुराया गया है। आप भारतीयों की छवि को दुनिया भर में दागदार कर रहे हैं। हम ऑरिजनल आइडिया के साथ भी आगे आ सकते थे। देशभक्ति के नाम पर चिंदी चोरी नहीं करें।’’ ध्रुव राठी के अलावा एक यूजर ने दोनों पोस्टर साथ में रखकर ऊपर आत्मनिर्भर भारत लिखा और कहा- कॉपी मत करो. कुछ ऑरिजनल बनाओ।

Poster is stolen from another game

Name is stolen from another game

Idea is stolen from another game

You are degrading the reputations of Indians worldwide. We can come up with original ideas, no need to do this chindi chori in name of deshbhakti https://t.co/ZMRTbbsY6y

— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) September 4, 2020