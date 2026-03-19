भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के तौर पर अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (IPL 2025)के बीच पिछले साल अगरकर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया था। अब भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद खबरें हैं कि अगरकर 2027 तक मुख्य चयनकर्ता के पद पर बने रहना चाहते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के हफ्तेभर बाद बीसीसीआई से अगरकर ने 2027 तक कार्यकाल बढ़ाने का निवेदन किया है। इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है और यह देखना बाकी है कि क्या बेहतर विकल्प के अभाव में बीसीसीआई अगरकर का निवेदन मानता है या नहीं।

पश्चिम क्षेत्र से भारत का पूर्व क्रिकेटर बात नहीं बढ़ पाई आगे

2027 तक की बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वनडे वर्ल्ड कप पर भारतीय टीम की निगाहें होंगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास, सचिव देवजीत सैकिया और अगरकर की ओर से मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बीसीसीआई के गलियारों में चर्चा है कि पश्चिम क्षेत्र से भारत का पूर्व क्रिकेटर अगरकर की जगह लेने की रेस में आगे था, लेकिन मामले आगे नहीं बढ़ पाया है।

अगरकर मुख्य चयनकर्ता के पद पर जून 2023 से

अगरकर ने कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध तब किया भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। गेंद पूरी तरह से बीसीसीई के पाले में है। अगरकर मुख्य चयनकर्ता के पद पर जून 2023 से हैं। भारत ने इस दौरान तीन खिताब जीते हैं। इसके अलावा 2023 में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। टेस्ट क्रिकेट में हालात चिंताजनक हैं। दो साल में भारतीय टीम दो सीरीज हारी है। इस दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों की विदाई भी हुई है।

यह भी पढ़ें: भारत का आयरलैंड दौरा कन्फर्म, पॉल स्टर्लिंग ने टी20 टीम की कप्तानी छोड़ी