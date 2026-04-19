भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को इस साल जून में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर एक्सटेंशन मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ाकर जून 2027 तक कर दिया जाएगा। अजीत अगरकर के कार्यकाल में भारत ने तीन ICC ट्रॉफियां जीतीं।

अजीत अगरकर के वरिष्ठ चयन समिति की कमान संभालने के बाद से भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दो T20 वर्ल्ड कप खिताब (2024 और 2026) और पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर ICC ट्रॉफी का सूखा खत्म किया। भारत घर पर खेले गए 2023 एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में भी पहुंचा था। अगले साल अक्टूबर और नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए बीसीसीआई अजीत अगरकर को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने का इच्छुक है। अजीत अगरकर अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं।

BCCI के एक पदाधिकारी ने बताया, ‘‘अजीत अगरकर के कार्यकाल में टीम में बदलाव का दौर काफी सहज रहा और टीम ने निडर होकर बड़े फैसले लिए। बोर्ड को लगा कि उन्हें अपना काम जारी रखना चाहिए। बीसीसाीआई के पदाधिकारी IPL मैचों के दौरान उनसे बातचीत करके उन्हें इस बारे में जानकारी देंगे।’’ बोर्ड टीम में निरंतरता और अनुभव बनाए रखना चाहता था। खासकर तब जब दो चयनकर्ता आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा अभी अपने पद पर एक साल भी पूरा नहीं कर पाए हैं।

पिछले कुछ महीनों में भारतीय टीम एक मुश्किल दौर से गुजरी, जिसमें टेस्ट टीम से तीन बड़े खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन का बाहर होना शामिल था। नए कप्तान भी चुने गए। टेस्ट में शुभमन गिल और टी20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार यादव को कमान मिली। शुभमन गिल बतौर टेस्ट कप्तान अपने पहले दौरे में सफल रहे।

भारत ने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ खेली, लेकिन पिछले साल घर में टीम को दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। टेस्ट टीम का प्रदर्शन और यह देखते हुए कि जब रोहित कप्तान थे तब भारत को घरेलू जमीन पर न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से करारी हार मिली थी, भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन खेलने की क्षमता चयन समिति के लिए चिंता का विषय होगी। हालांकि, छोटे फॉर्मेट में भारत सफल रहा है और अगरकर ने भी अहम फैसले लेने से गुरेज नहीं किया है।

शुभमन गिल को बाहर करने का लिया था साहसी फैसला

अजीत अगरकर के नेतृत्व में बीसीसीाई की चयन समिति ने इस साल की शुरुआत में घरेलू धरती पर हुए T20 विश्व कप के लिए इशान किशन को बुलाने और शुभमन गिल को टीम से बाहर करने का साहसी फैसला लिया था। अजीत अगरकर ने तब कहा था, ‘‘टॉप पर दो विकेटकीपर (संजू सैमसन और इशान किशन), हम इसी तरह से कोशिश करना चाहते हैं और टीम मैनेजमेंट आखिर में तय करेगा कि वे किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहते हैं। रिंकू सिंह टीम में आए हैं, जो हमें लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़ी और गहराई देते हैं। यह कॉम्बिनेशन की बात है, इसलिए किसी न किसी को बाहर बैठना ही पड़ेगा और बदकिस्मती से इस समय वह गिल हैं।’’

सूर्यकुमार यादव के पक्ष में किया था वोट

कुछ महीने पहले अजीत अगरकर ने एक ऐसा विचार रखा था जिसने उनके अपने साथियों को भी हैरान कर दिया था। T20 कप्तानी के लिए हार्दिक पंड्या से आगे भी सोचो। हार्दिक पंड्या कप्तानी के लिए अगली कतार में थे। ऐसा लग रहा था कि कप्तानी का उत्तराधिकार तय हो चुका है। बैठक में राय बंटी हुई थी। अजीत अगरकर ने सूर्यकुमार यादव के पक्ष में वोट दिया। अजीत अगरकर ने कहा था, ‘‘चर्चा के मुख्य मुद्दों में से एक यह था कि आप एक ऐसा कप्तान चाहते हैं जिसके सभी मैच खेलने की संभावना हो। हमें लगता है कि वह इस पद के हकदार उम्मीदवार हैं।’’ इसके बाद कमरे में मौजूद सभी लोग सहमत हो गए और सूर्यकुमार यादव को कप्तानी मिल गई।

चयन समिति उन खिलाड़ियों को भी दोबारा बुलाने के लिए तैयार रही जो एक बार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद टीम में अपनी जगह खो चुके थे। पिछली शिकायतों का फैसले लेने की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा।

IPL 2026 Points Table: हैदराबाद से हार के बाद भी सीएसके को फायदा हुआ और वो 8वें नंबर से इस स्थान पर आ गई। वहीं अब ऑरेंज कैप गिल से छिन गया है और क्लासेन ने उसे हासिल कर लिया जबकि पर्पल कैप पर अंशुल कम्बोज ने कब्जा कर लिया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।)



