अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार (30 जुलाई) को इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करके क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। मुंबई के इस खिलाड़ी ने जुलाई 2023 में आखिरी बार भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रहाणे ने कई बार टेस्ट टीम में वापसी की चाहत जताई थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनकी नहीं सुनी। विडंबना यह है कि उन्हें जिस खिलाड़ी के लिए भारतीय टीम से बाहर किय गया था वह भी टेस्ट से तौबा कर चुका है।

ऋषभ पंत, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के कारण रहाणे की डेढ़ साल बाद भारतीय टीम में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 में वापसी हुई थी। रहाणे ने डब्ल्यूटीसी फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था, जब भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन काफी लचर रहा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 89 और 46 रनों की पारी खेली। रहाणे को इस प्रदर्शन के बदौलत वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय टीम में चुना गया। इसी दौरे के लिए टीम चुनते हुए चयनकर्ताओं ने कड़े फैसले लिए थे। चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप कर दिया गया था।

भारतीय टीम में बदलाव

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में यशस्वी जायसवाल को बतौर ओपनर मौका दिया गया था। शुभमन गिल नंबर-3 पर खेलने लगे। इस दौरान राहुल, अय्यर और पंत चोटिल थे। इशान किशन ने मध्यक्रम में बतौर विकेटकीपर डेब्यू किया। रहाणे का बल्ला नहीं चला। दो मैचों की दो पारियों में उन्होंने 3 और 8 का स्कोर किया। वेस्टइंडीज के बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर गई।

श्रेयस अय्यर की वापसी

केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई और रहाणे को ड्रॉप कर दिया गया। अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति ने तर्क दिया कि रहाणे को अय्यर के चोटिल होने के कारण टीम में मौका दिया गया था। ऐसे में चयनकर्ताओं और कप्तान रोहित शर्मा को लगा कि फिट होने के बाद अय्यर की वापसी होनी चाहिए।

श्रेयस अय्यर को लेकर बीसीसीआई का प्रेस नोट। (फोटो सोर्स- BCCI)

श्रेयस अय्यर टीम से बाहर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में राहुल और श्रेयस मध्यक्रम में खेले, 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई और श्रेयस अय्यर को पहले टेस्ट के बाद टीम से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कमर में दिक्कत के कारण टेस्ट में खेलने पर असमर्थता जताई थी अय्यर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया था। इसके बाद से उनकी टेस्ट टीम में वापसी ही नहीं हुई।

अय्यर ने टेस्ट से लिया ब्रेक

सितंबर 2025 में श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को जानकारी दी थी वह टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक चाहते हैं। पीठ में अकड़न और थकान को इसका कारण बताया था। बीसीसीआई ने ईरानी ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान करते हुए प्रेस नोट में जानकारी दी थी कि अय्यर ने रेड बॉल क्रिकेट से 6 महीने के लिए ब्रेक मांगा है।

अजिंक्य रहाणे ने 38 की उम्र में किया रिटायरमेंट का ऐलान

क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 38 साल के रहाणे ने अपने आधिकारिक इंस्टग्राम उकांउट पर इसकी घोषणा की और कहा कि वो अब इंटरनेशनल साथ ही घरेलू क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। पूरी खबर पढ़ें।