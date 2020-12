अजिंक्य रहाणे की अगुआई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच की टेस्ट सीरीज में वापसी की। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया। इसके साथ ही सीरीज में 1-1 की बराबरी की। यह जीत भारत के लिए खास तो रही ही, रहाणे ने भी बतौर कप्तान एक व्यक्तिगत उपलब्धि अपने नाम की। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के एक खास रिकॉर्ड की बराबरी की।

अजिंक्य रहाणे का टेस्ट में बतौर कप्तान 100 फीसदी सक्सेस रेट बरकरार है। टीम इंडिया ने अजिंक्य रहाणे की अगुआई में यह तीसरा टेस्ट मैच खेला था, जिसमें उसने जीत हासिल की। उनकी अगुआई में खेले गए तीनों टेस्ट मैचों में भारत ने जीत हासिल की है। वह दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने अपनी अगुआई में शुरुआती तीन टेस्ट में से हर एक मैच में जीत हासिल की है। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट में कप्तानी की बागडोर संभालने के बाद अपने शुरुआती तीनों मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली की भी बराबरी की। वह विराट के बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान हैं।

घरेलू मैदान पर टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 9 साल बाद शिकस्त मिली है। इससे पहले 2011/12 में उसे न्यूजीलैंड ने होबार्ट में 7 रन से हराया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से दोनों पारियों में कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। उसके साथ घरेलू मैदान पर 32 साल बाद ऐसा हुआ है, जब उसने दो बार बल्लेबाजी की और उसकी ओर से एक भी पचासा नहीं लगा। इससे पहले 1988-89 में वेस्टइंडीज की मेजबानी करते हुए उसने यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वह मैच भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था।

Rahane scoring the winning run for team India: how fitting! A historic win. A great match to watch. pic.twitter.com/y7nZHeujr2

Congratulations to Ajinkya Rahane, the inaugural winner of the Mullagh Medal!

The Boxing Day Test Player of the Match medal has been named in honour of trailblazing Indigenous cricketer Johnny Mullagh (Unaarrimin). pic.twitter.com/nhHH3c6Xmx

