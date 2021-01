ऑस्ट्रेलिया दौरे से स्वदेश लौटी भारतीय क्रिकेट टीम का गुरुवार को जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे, सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और मुख्य कोच रवि शास्त्री ऑस्ट्रेलिया से गुरुवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए प्रशंसकों ने पहले से ही केक मंगाकर रखा हुआ था। रहाणे ने एयरपोर्ट पर केक काटा।

केक काटने के बाद रहाणे मुलुंड स्थित अपने घर के लिए रवाना हुए। वहां रहाणे के परिवार और पड़ोसियों ने उनका जमकर स्वागत किया। उनके घर पर समर्थकों और पड़ोसियों ने फूल बरसाते हुए ढोल-नगाड़े से उनका स्वागत किया। रहाणे ने पहले पत्नी और बेटी के साथ तस्वीर खिंचवाई और फिर उनके पड़ोसियों ने तिलक लगाकर उनका अभिवादन किया। रहाणे ऑस्ट्रेलिया से दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचे हैं। इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने भी रहाणे एंड कंपनी को क्वारंटीन में छूट दे दी। महाराष्ट्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक, दुबई से आने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 दिनों के लिए किसी होटल में क्वारंटीन होना होता है।

चूंकि टीम इंडिया के खिलाड़ी विशेष विमान से मुंबई पहुंचे हैं इसलिए बृहनमुंबई नगरपालिका (BMC) ने उन्हें इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन से छूट दी है। यही वजह है कि अजिंक्य रहाणे एयरपोर्ट से सीधे घर पहुंचे। हालांकि, बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बताया कि खिलाड़ियों को अगले 7 दिनों तक अपने घर में पृथकवास पर रहने की सलाह दी गई है।

#AjinkyaRahane @ajinkyarahane88 got a hero’s welcome when he along with @ImRo45 @PrithviShaw and coach @RaviShastriOfc landed in Mumbai on Thursday, following the heroic Test series win in Australia.

— Express Sports (@IExpressSports) January 21, 2021