कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अब तक 3 आईपीएल खिताब जीते हैं, लेकिन पिछले सीजन में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में इस टीम का प्रदर्शन स्तरीय नहीं रहा था। इसके बाद आईपीएल 2026 के लिए केकेआर ने अपने दल में कई स्टार खिलाड़ियों को जोड़ा, लेकिन इनमें से कई इंजरी से जूझ रहे हैं। अब केकेआर की कप्तानी और टीम के खिलाड़ियों की इंजरी को लेकर सीएसके के पूर्व बल्लेबाज एस बद्रीनाथ ने टिप्पणी की।

रहाणे हैं टीम की कमजोर कड़ी

बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि अजिंक्य रहाणे निश्चित रूप से एक कमजोरी हैं और उनकी कप्तानी ही एक कमजोर कड़ी है। केकेआर के सभी बड़े निवेश गलत साबित हुए। उन्होंने हर्षित राणा पर भरोसा किया और उन पर निवेश किया, लेकिन वह अब टीम से बाहर हो गए हैं। मथिशा पथिराना एक बहुत बड़ी साइनिंग थे और अब उनके खेलने पर भी संदेह है। मुस्तफिज़ुर रहमान एक और बड़ा निवेश थे और वह भी अब टीम से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कई महंगे फैसले लिए, लेकिन उनके ज्यादातर बड़े निवेशों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

कैमरन ग्रीन इतनी कीमत के नहीं थे हकदार

बद्रीनाथ ने ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर खूब पैसा लुटाने के लिए फ्रेंचाइजी की आलोचना भी की। ग्रीन को रिकॉर्ड तोड़ 25.20 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया गया था। बद्रीनाथ ने कहा कि आपने ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में साइन किया और वह पूरी तरह से फॉर्म से बाहर है। टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए उसे काफी संघर्ष करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि कैमरन ग्रीन को इतनी बड़ी रकम सिर्फ चर्चा की वजह से मिली और वह इतनी कीमत का हकदार नहीं हैं। क्या उन्होंने आईपीएल में अकेले दम पर कुछ भी खास किया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को हमेशा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है और उन्हें इसी बात का फायदा मिला। मेरा मानना ​​है कि केकेआर का यह एक गलत कदम था।

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