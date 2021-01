भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से हरा दिया। सीरीज के पहले मैच के बाद विराट कोहली भारत लौट गए थे। उन्होंने पैटरनिटी लीव मांगी थी। इसे बीसीसीआई ने मंजूर कर दिया था। उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा ने इसी महीने एक बेटी को जन्म दिया था। कोहली की अनुपस्थिति में अजिंक्य रहाणे ने टीम की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में भारत ने मेलबर्न और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराया। सिडनी टेस्ट ड्रॉ कराया था।

रहाणे की टीम इंडिया अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। उन्होंने पहली बार 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी की थी। उसके बाद से उन्होंने 5 मैचों में टीम की कमान संभाली। इनमें से 4 में भारत जीतने में सफल रहा और एक मैच ड्रॉ रहा। रहाणे के अलावा हेमू अधिकारी, रवि शास्त्री और क्रिस श्रीकांत की कप्तानी में भारत नहीं हारा। अधिकारी ने एक, शास्त्री ने एक और श्रीकांत ने चार मैचों में कप्तानी की थी। श्रीकांत के नेतृत्व में टीम इंडिया ने सभी मैच ड्रॉ कराए थे। अधिकारी की कप्तानी में भी टेस्ट ड्रॉ हुआ था। वहीं, शास्त्री के नेतृत्व में भारत जीता था।

The way the Indian side have conducted themselves throughout this series has been exemplary

Ajinkya Rahane presented Nathan Lyon a signed shirt to celebrate ‘Garry’ reaching 100 Test’s

Class. pic.twitter.com/wuMKEexczQ

— Cricket on BT Sport (@btsportcricket) January 19, 2021