पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी संभालने वाले अजिंक्य रहाणे इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं। इस सीजन उन्हें अब तक 2 मैचों में खेलने का मौका मिला है। हालांकि, वह कुल 17 रन ही बना पाए हैं। 14 अक्टूबर को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन सिर्फ 2 रन ही बना पाए। हालांकि, बाद में क्षेत्ररक्षण के दौरान उन्होंने ऐसा कारनामा किया, जिससे उनकी टीम की जीत राह प्रशस्त हुई। जी हां, रहाणे इस मैच में बाजीगर साबित हुए यानी कैच टपकाने के बावजूद सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ हो रही है।

दरअसल, अजिंक्य रहाणे दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार रात राजस्थान के खिलाफ मैच में बाउंड्री पर कैच पकड़ने में सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने चपलता दिखाते हुए राहुल तेवतिया के छक्के के शॉट को महज एक रन में तब्दील कर दिया। राजस्थान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रन बनाने थे। राहुल तेवतिया स्ट्राइक पर थे। दिल्ली के लिए नवोदित गेंदबाज तुषार देशपांडे 20वां ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद वाइड रही। अगली गेंद को राहुल तेवतिया ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए मारा। वह अपनी कोशिश में लगभग सफल ही हो गए थे, लेकिन रहाणे दीवार बन गए। उन्होंने राहुल का कैच पकड़ने के लिए ऊंची छलांग लगाई। उन्होंने गेंद पकड़ ली, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाए।

रहाणे को लगा कि वह गिर जाएंगे और बाउंड्री से छू जाएंगे। ऐसे में रहाणे ने तुरंत गेंद को अंदर की ओर फेंक दिया। वह बाउंड्री के पार गिए, लेकिन तुरंत उठे और गेंद को फील्ड कर वापस विकेटकीपर के पास पहुंचा दिया। कहना गलत नहीं होगा कि यदि राहुल तेवतिया का यह शॉट छक्का हो जाता तो राजस्थान को जीत के लिए अगली पांच गेंदों में 15 रन बनाने रह जाते। यह शायद तेवतिया के लिए बड़ा काम नहीं होता। चूंकि एक रन लेने के कारण स्ट्राइक भी बदल गई और राहुल तेवतिया को ज्यादा गेंदें भी खेलने को नहीं मिलीं।

Amazing save of 5 runs by ajinkya rahane. A 6 turned to only 1 in the last over.

