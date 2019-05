हैंपशर की ओर से काउंटी पदार्पण करते हुए रहाणे का शतक, ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय

भारतीय टेस्ट उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने बुधवार को शानदार काउंटी डेब्यू किया। रहाणे ने इंग्लिश काउंटी में यादगार पदार्पण करते हुए रहाणे ने नॉटिंघमशायर के खिलाफ डिविजन एक मैच में शतक जड़ा। काउंटी क्रिकेट में पदार्पण करते हुए शतक जड़ने वाले रहाणे तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले साल 2009 में पीयूष चावला ने ससेक्स की ओर से वोरसेस्टरशर के खिलाफ और मुरली विजय 2018 में एसेक्स की ओर से नॉटिंघमशायर के खिलाफ यह कारनामा कर चुके हैं।

30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में खेले जाने वाले वनडे विश्वकप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम में अजिंक्य रहाणे को मौका नहीं मिला था। टीम में नहीं चुने जाने के बाद रहाणे ने काउंटी खेलने का मन बनाया था। जिसके बाद उन्होंने हैंपशर काउंटी टीम के साथ करार किया। पहली पारी में सिर्फ 10 रन बनाने वाले रहाणे ने दूसरी पारी में 260 गेंद में 14 चौकों की मदद से 119 रन बनाए और सैम नार्थईस्ट के साथ तीसरे विकेट के लिए 257 रन की साझेदारी की। तीसरे दिन चाय के समय सैम 131 रन बनाकर खेल रहे थे।

CENTURY: A phenomenal knock from @ajinkyarahane88!

What an effort it’s been on debut, his century coming off 179 balls with 12 fours – 219-2 (290 ahead).

iOS: https://t.co/3H80EnOA4p

Android: https://t.co/gImTwZuJKX pic.twitter.com/EjJFzlY5w5

— Hampshire Cricket (@hantscricket) May 22, 2019