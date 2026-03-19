पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट अहमद शहजाद ने पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के फिटनेस पर सवाल उठाए हैं। शहजाद का बयान तब आया है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बाबर आजम और फखर जमान की चोट की जांच के आदेश दिए हैं। खबरें हैं कि बाबर और फखर चोट छिपाकर टी20 वर्ल्ड कप खेले।

शहजाद ने कहा, ‘फिटनेस लेवल हमारे खिलाड़ियों ने वो बना लिया है कि पीछे सुनने में आता था कि कोच को अपनी साइड पे करके ये कहते थे कि हमें बस खेलने दें, हमें खाने दें, इतने पैसे हम अगर कमा रहे हैं, खाएंगे नहीं तो फायदा क्या है? इतनी गालियां खाते हैं, इतनी तनकीद सुनते हैं और खोटी भी ना खाए? तो रोटी तो खाने दे हमें। तो वो रोटी के चक्करों में जो तोंदे, वो बाहर आने लग गए और दुनिया के अंदर तोंदे अंदर जाने लग गए। हमारी तोंदे बाहर आने लग गई। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है सारा। आप भारत के प्लेयरों की फिटनेस उठा के चेक कीजिए।’

हमें अपने क्रिकेट की तुलना भारत से करने का बहुत शौक है

शहजाद ने पाकिस्तान क्रिकेट के खराब प्रदर्शन के पीछे के कारणों का विश्लेषण करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान क्रिकेट के खराब प्रदर्शन का क्या कारण है? हमें अपने क्रिकेट की तुलना भारत से करने का बहुत शौक है। पहले 2023 वर्ल्ड कप, 2024 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप फिर यह 2026 वर्ल्ड कप और उसके बाद वे (पाकिस्तान) बांग्लादेश में एक सीरीज भी हार गए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कारण है कि एक टीम इतनी ऊपर चली गई है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता… वह भारत है… और दूसरी टीम इतनी नीचे गिर गई है कि वह उठ नहीं सकती?’

दोनों देशों ने क्या अलग किया?

शहजाद ने कहा, ‘दोनों देशों ने क्या अलग किया? कई चीजें हैं। जब कोई अच्छा करता है तो उसकी एक लिस्ट होगी जिसे हम बता नहीं सकते। एक बात इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया के पास जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वह इस समय पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडिया में जो डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल है, इंडिया के डोमेस्टिक सिस्टम में जो कोच हैं, वह पाकिस्तान के पास नहीं है।’

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