भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रहे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने उनके इस फैसले को गलत साबित कर दिया और भारत की शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। एडिलेड के मैदान पर टीम इंडिया को जिस एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी उसपर केएल राहुल ने पानी फेर दिया और दूसरे ही ओवर में महज दो रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने।

उसके बाद एक के बाद एक विकेट भारत के गिरते रहे और 50 रन का आंकड़ा छूने में भारत ने 4 विकेट गंवा दिए। हालांकि सबसे ज्यादा निराश किया केएल राहुल ने जिन्हें लगातार टीम में मौका दिया दा रहा है लेकिन वो उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे में उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए फैंस ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई है।

Failure for KL Rahul. No point chasing the ball wide in the second over of the match. Bad shot to play. Australia draw first blood. They will want to get to Virat asap. Pujara now. — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) December 6, 2018

What's the necessity of going fishing outside the off stump? Have never understood KL Rahul the Test batsman in the last year or so. He was such a fine Test batsman when he first arrived. #AUSvIND #AUSvsIND — Prasenjit Dey (@CricPrasen) December 6, 2018

How long are we going to continue with KL Rahul. This was a pretty decent deck unlike the ones at England — Kumbhakaran Lift Masakadzas (@masakadzas) December 6, 2018

केएल राहुल एडिलेड के इस मैदान पर केवल 8 गेंदे ही खेल सके और दो रन बनाकर वो अपना विकेट गंवा बैठे। राहुल जब आउट हुए, तब टीम इंडिया का स्कोर महज तीन रन था। बता दें कि केएल राहुल लगातार खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं। इंग्लैंड दौरे से लेकर अबतक उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए तीन टी-20 मुकाबलों के दो मैच में वो महज 27 रन ही बना सके थे। इससे पहले विंडीज के खिलाफ तीन टी-20 मैच में वो कुल 59 रन ही बना सके थे। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए फैंस उन्हें टीम इंडिया से बाहर करने की भी मांग कर रहे हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App