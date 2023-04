WTC Final के बाद एशिया कप और वर्ल्ड कप से ऋषभ पंत बाहर! रिकवरी की डेडलाइन 8-10 महीने आगे बढ़ी

Rishabh pant Ruled Out रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुए ऋषभ पंत की रिकवरी डेडलाइन 8-10 महीने बढ़ गई है। ऐसे में पंत का एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है।

Rishabh pant Ruled out ऋषभ पंत की रिकवरी डेडलाइन 8-10 महीने बढ़ गई है। फोटो सोर्स- ANI

Rishabh Pant Ruled Out Asia cup and ODI World Cup टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जब हाल ही में आईपीएल के एक मैच के दौरान दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में देखे गए थे तो उनके फैंस और सभी क्रिकेटप्रेमियों को यह लगा था कि पंत बहुत जल्द मैदान पर वापसी कर लेंगे, लेकिन ऐसी उम्मीदों को अब बड़ा झटका लगा है। क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषभ पंत की रिकवरी में अभी 8-10 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में ऋषभ का इसी साल होने वाले एशिया कप और विश्व कप से बाहर होना लगभग तय है। जनवरी 2024 तक बढ़ी रिकवरी की डेडलाइन रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषभ पंत की रिकवरी की डेडलाइन अब जनवरी 2024 तक बढ़ गई है। ऐसे में पंत एशिया कप और विश्व कप 2023 जैसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर रहेंगे। पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहले ही मिस कर चुके हैं। जो 7-11 जून के बीच लंदन के ओवल में खेला जाएगा। बताया जा रहा है कि पंत को अभी बिना किसी मदद के चलने में ही कुछ हफ्ते का समय लग जाएगा। https://www.jansatta.com/blank.html

