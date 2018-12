भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज में एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल कर भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। सोमवार को पहले टेस्ट मैच के पांचवे दिन भारत ने 31 रन से यह मैच जीत लिया। दूसरी पारी में 323 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 291 रन पर खेल रही थी। उसके 9 विकेट गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया को जहां जीत के लिए मात्र 31 रनों की जरूरत थी, वहीं भारत को एक विकेट की। मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था। पिच पर नाथन लॉयन और हेजल वुड जमे हुए थे। तभी आर अश्विन की गेंद पर हेजल केएल राहुल को कैच थमा बैठे और भारत ने यह मैच जीत लिया। मैच जीतने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली की खुशी का ठिकाना न रहा। विराट खुशी से झूम उठे। अपने साथियों को जीत के लिए बधाई दी। कोहली दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गये।

The moment India won the first Test. Look what it means to @imVkohli https://t.co/zjIxv3F2WY #AUSvIND pic.twitter.com/5AZqAzdx5G

— Telegraph Sport (@telegraph_sport) December 10, 2018