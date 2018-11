टीम इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में इन दिनों कई कीर्तिमान गढ़ रही है, एक के बाद एक मुकाबलों में मिल रही टीम को शानदार जीत के साथ ही खिलाड़ियों के हौसले भी बढ़ रहे हैं जो आगामी विश्वकप के लिए बेहद अहम हैं। हालांकि भारत के लिए अगला दौरा जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। वहीं जब से इस दौरे के लिए टी-20 टीम की घोषणा हुई है तब से धोनी को टीम से बाहर किए जाने की चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल पूर्व कप्तान का बल्ला काफी समय से खामोश है, एशिया कप हो या वेस्टइंडीज के साथ चल रही सीरीज दोनों में धोनी का बल्ले से प्रदर्शन फीका ही रहा है। वहीं अब विंडीज के साथ होने वाली टी-20 सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे की सीरीज से उनका नाम नदारद है। ऐसे में चयनकर्ताओं के इस फैसले पर सचिन तेंदुलकर ने हैरानी जताई है।

बता दें कि जब से चयनकर्ताओं ने यह फैसला किया है तब से क्रिकेट जगत में प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-1 से सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद 1 नवंबर को कप्तान कोहली ने भी इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि टी-20 सीरीज से बाहर रहने का फैसला खुद एमएस धोनी का है, वो चाहते थे कि पंत को टीम में ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं। वहीं इस बाबत सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं पता कि इसके पीछे चयनकर्ताओं की मानसिकता क्या है और ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल है। उन्होंने कहा कि जो फैसले लिए हैं वो उनके बीच ही रहने चाहिए मैं इसपर कोई सवाल नहीं उठा सकता लेकिन धोनी हर प्रारूप में खतरनाक खिलाड़ी रहे हैं और वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तेंदुलकर ने कहा कि मैंने भी ऐसा पल देखा है और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और धोनी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है।

