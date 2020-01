बिग बैश लीग (Big Bash League) में एक ही दिन में 2-2 गेंदबाजों ने हैट्रिक लेने का कारनामा कर दिखाया है। बिग बैश लीग में बुधवार को पहले अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ मैच में हैट्रिक ली। इसके बाद पाकिस्तान के हैरिस रऊफ ने मेलबर्न स्टार्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए लगातार 3 गेंदों पर सिडनी थंडर के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। राशिद की टी20 मुकाबलों में यह तीसरी हैट्रिक थी। वे टी20 में तीन बार हैट्रिक लेने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज हैं। उनसे पहले भारत के अमित मिश्रा, न्यूजीलैंड के एंड्रयू टॉय और वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल यह उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं। हैरिस रऊफ ने अपने टी20 करियर में पहली बार हैट्रिक ली है।

बता दें कि हैरिस रऊफ वही गेंदबाज हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की इस घरेलू टी20 टूर्नामेंट में कुछ दिन पहले विकेट लेने के बाद जश्न मनाने के तरीके को लेकर विवादों में आए थे। रऊफ ने सिडनी थंडर के खिलाफ ही मैच में विकेट लेने के बाद गला काटने का इशारा करते हुए जश्न मनाया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी बहुत आलोचना भी हुई थी।

मेलबर्न स्टार्स और सिडनी थंडर के मैच में हैरिस ने आखिरी ओवर में कहर बरपाया। मेलबर्न स्टार्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 145 रन बनाए। 19वें ओवर के बाद सिडनी थंडर का स्कोर 2 विकेट पर 143 रन था। ऐसा लग रहा था कि वह मेलबर्न स्टार्स को 150 से ज्यादा का लक्ष्य देगी।

Pakistan’s Haris Rauf is having a dream tournament & was fabulous today as he got a HATTRICK in @BBL for @StarsBBL & became the 1st player from @StarsBBL to get a HATTRICK in @BBL history .

