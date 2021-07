पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं।

रहाणे का एक नौ साल पुराना यानी 2012 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। अपने इस ट्वीट को लेकर रहाणे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं और सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक मीम्स वायरल हो रहे हैं। दरअसल रहाणे ने 19 अक्‍टूबर 2012 में राज कुंद्रा को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था। उस वक्त रहाणे राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे और राज कुंद्रा टीम के मालिक थे।

रहाणे ने अपने इस ट्वीट में कुंद्रा के किसी काम की तारीफ करते हुए लिखा था, ‘सर आप अच्छा काम कर रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए कुंद्रा ने कहा था शुक्रिया, आप जरूर आएं और इसे लाइव देखें। रहाणे ने जिसके बाद लिखा, ‘हां, मैं जरूर आऊंगा’।

वहीं अब अपनी इस बातचीत को लेकर रहाणे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। रहाणे के इन ट्वीट्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं और मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। कुछ मीम्स इस प्रकार हैं :-

@ajinkyarahane88 thanks so much. U must come and see it live

— Raj Kundra (@TheRajKundra) October 19, 2012