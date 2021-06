इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की डिजिटल इनसाइडर संजना गणेशन शादी के बाद काम पर लौट आईं हैं। उनकी वापसी भी सोशल मीडिया में छा गई है। दरअसल, संजना ने शादी के बाद पहला इंटरव्यू अपने ही पति यानी भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का लिया है। संजना द्वारा बुमराह का इंटरव्यू लेने वाला वीडियो आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है।

इस अनोखे इंटरव्यू में संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) ने इंस्टाग्राम की तस्वीरों के जरिए जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) से उनकी जिंदगी के अहम पड़ाव के बारे में बात की। इंटरव्‍यू देने के लिए पहुंचे बुमराह ने संजना से मजाक में पूछा, ‘मैंने आपको पहले कहीं देखा है?’ जवाब में संजना ने कहा, ‘मैं बस पास में ही हूं।’ बुमराह ने इस साल फरवरी में संजना के साथ शादी की थी। दोनों ने शादी से पहले तक अपने रिश्‍ते को सीक्रेट रखा था। बुमराह अब न्‍यूजीलैंड के खिलाफ विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने की तैयारियों में जुटे हैं।

आईसीसी की ओर से पोस्ट इस वीडियो में बुमराह को मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। वहीं, संजना इंटरव्यू के दौरान प्रोफेशनल तरीके से बात करने की कोशिश करती दिख रही हैं। वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। पति-पत्नी के इंटरव्यू वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

बुमराह को इंटरव्‍यू के दौरान इंस्‍टाग्राम पर कुछ पुराने फोटोज दिखाए गए और उनसे जुड़ी कहानियां पूछी गईं। सबसे पहली फोटो बॉर्डर-गावस्‍कर ट्रॉफी की दिखाई गई। बुमराह ने जवाब दिया, ‘यह फोटो चौथे टेस्‍ट के बाद ली गई थी। मैं उस टेस्‍ट में नहीं खेला था। हम उस मैच को जीत गए थे।’

उन्होंने कहा, ‘हमारी तीसरे दर्जे की टीम खेल रही थी। हम थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन टीम में विश्‍वास था। सभी युवाओं ने जिम्‍मेदारी उठाई। यह यादगार टेस्‍ट है। कई खुशी वाले दिन थे। हमने ऑस्‍ट्रेलिया में लगातार दूसरी बार सीरीज जीती थी।’ भारत ने गाबा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था।

Playing with his sister, starring in school cricket and ‘the best day’ of his life.@SanjanaGanesan takes @Jaspritbumrah93 through some Insta Memories before the #WTC21 Final pic.twitter.com/k8FKUxgQJI

— ICC (@ICC) June 17, 2021