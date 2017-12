भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 5 जनवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान मेहमान भारत 3 टेस्ट, 6 वनडे और 3 टी20 मैचों में साउथ अफ्रीका को टक्कर देगा। शादी की वजह से क्रिकेट से ब्रेक लेने के बाद विराट कोहली इस सीरीज से वापसी कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स के मैच नहीं खेले थे। फुल टाइम कैप्टन के तौर पर विराट कोहली का यह सबसे बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है।

टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले विराट नेट्स पर जमकर मेहनत करते दिख रहे हैं। शादी के काफी वक्त बाद विराट ने एक बार फिर से बल्ला थामा है। बीसीसीआई ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें ये बल्लेबाज बेहतरीन शॉट्स लगाते दिख रहा है।

Getting into the groove is #TeamIndia captain @imVkohli pic.twitter.com/ybNqEWVKRm

— BCCI (@BCCI) December 30, 2017