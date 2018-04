इंग्लिश क्रिकेटर ने आरसीबी को बताया ‘जोक’, बुरी तरह ट्रोल हो रही विराट कोहली की RCB

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस साल पहले से भी मजबूत नजर आ रही है और ऐसे में पहले ही मैच में मिली हार को फैन्स पचा नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार आरसीबी की टीम अपने प्रदर्शन को लेकर ट्रोल हो रही है। विराट कोहली ने टॉस के समय कहा था कि इस साल उनकी टीम में कुछ अच्छे गेंदबाज मौजूद हैं, जो टीम को बैलेंस करते हैं। ब्रैंडन मैक्कलम, क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली और एबी डी विलियर्स जैसे स्टार बल्लेबाज के बावजूद भी इस साल पहले ही मैच में आरसीबी को हार का मुंह देखना पड़ा है। आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें तो टीम के पास युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर के साथ-साथ उमेश यादव और क्रिस वोक्स जैसे तेज गेंदबाज भी मौजूद हैं। आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी इस मैच के दौरान किसी ऑलराउंडर खिलाड़ी का नहीं होना माना जा रहा है।

कोरी एंडरसन, मोइन अली और डिग्रैंडहोम जैसे ऑलराउंडर के टीम में होने के बावजूद भी आरसीबी के कप्तान कोहली ने पहले मैच में बिना किसी आलराउंडर के साथ मैदान में उतरना बेहतर समझा। ट्विटर पर मैच हारने के बाद से ही फैन्स आरसीबी को लेकर तरह-तरह के जोक्स बना रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेटर बैन डकेट ने तो पूरी टीम को ही एक जोक करार दिया है।

आरसीबी की तरफ से सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन मैक्कलम ने 43 रन बनाए तो वहीं डी विलियर्स ने भी 44 रनों की पारी खेली। इन दोनों के बाद अंतिम ओवरों में मनदीप सिंह (37) की तेज-तर्रार पारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 177 रनों का लक्ष्य दिया। लेकिन आरसीबी के गेंदबाज इस लक्ष्य को बचाने में असफल रहे और आरसीबी यह मैच चार विकेट से हार गई।

Good start for @DineshKarthik and @KKRiders but looks like @RCBTweets have got a spark they didn’t have last year – Watch This Space #IPL2018 — Isa Guha (@isaguha) April 8, 2018

#KKRvsRCB flying start by KKR but still think there is enough in the wicket for fast bowlers to take advantage and turn the game around.Umesh has shown the signs — zaheer khan (@ImZaheer) April 8, 2018

Vijay Mallya to Virat: Did we win? Virat: Rakhhhh Rakhhhh teri maa ki. #IPL pic.twitter.com/gdhR9Lihlq — Googly (@rightarmspin) April 8, 2018

RCB’s team is a joke #IPL — Ben Duckett (@BenDuckett1) April 8, 2018

Bowlers dismissing Kohli & ABD off successive deliveries in the same over in IPL: Kallis, 2012

Perera, 2016

RANA, 2018#KKRvRCB #IPL2018 — Bharath Seervi (@SeerviBharath) April 8, 2018

An injured Starc is better than having Woakes and Southee as your options. Because an injured Starc has given KKR Tom Curran. — Alagappan V (@IndianMourinho) April 8, 2018

Results of RCB’s last 11 matches with AB de Villiers in the playing XI: Lost

Lost

Lost

Lost

Lost

Lost

Lost

Lost

Lost

Lost

Lost#IPL2018 #KKRvRCB — Sampath Bandarupalli (@SampathStats) April 8, 2018

Nitish Rana was the game changer here.. 2 in 2 ad then crucial 34 (25) — Abhijeet (@TheYorkerBall) April 8, 2018

