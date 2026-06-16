इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद रजत पाटीदार ने मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग 2026 में भी शानदार प्रदर्शन किया है। पाटीदार ने छह पारियों में 214.81 के स्ट्राइक रेट से 232 रन ठोक दिए हैं। हालांकि, उनकी टीम ग्वालिय चिताज का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। वह 6 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में 5वें नंबर पर है।

नंबर-4 और 5 पर बल्लेबाजी करते हुए रजत पाटीदार ने बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उन्होंने मालवा स्टेलियंस के खिला 30 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 65 रन बनाए थे। चंबल घडियाल के खिलाफ उन्होंने 16 गेंद पर 46 रन बनाए। बुंडेलखंड बुल्स के खिलाफ 16 गेंद पर 36 रन बनाए। रीवा जगुआर्स के खिलाफ उन्होंने 23 गेंद पर 45 रन बनाए।

रजत पाटीदार का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन

रजत पाटीदार ने इससे पहले आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 15 मैच में 41.75 के औसत और 192.69 के स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए। नाबाद 93 उनका सर्वोच्च स्कोर है। 2025 में उन्होंने 15 मैच में 312 रन बनाए थे। पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी लगातार दूसरे साल आईपीएल का खिताब जीती। हालांकि, इसके बाद भी उन्हें भारतीय टीम में नहीं चुना गया। रजत ऐसा प्रदर्शन करना जारी रखते हैं तो वह मौका पा सकते हैं। आईपीएल में पाटीदार ने 57 मैच में 33.58 के औसत और 164.49 के स्ट्राइक रेट से 1612 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं।

युद्धवीर चरक बाहर, श्रीलंका में इंडिया ए से जुड़ेगा 150 की रफ्तार वाला गेंदबाज

अशोक शर्मा मंगलवार सुबह कोलंबो के लिए फ्लाइट लेंगे और फिर दांबुला में इंडिया ए टीम से जुड़ेंगे, जहां इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई-सीरीज खेली जा रही है। पूरी खबर पढ़ें।