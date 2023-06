Sunil Chhetri: जब खिलाड़ी संन्यास लेने की सोचते हैं उस उम्र में गोल पर गोल दाग रहे सुनील छेत्री, पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लगा रचा इतिहास

सुनील छेत्री के खेल पर मानो उम्र का कोई असर ही नहीं है। भारतीय फुटबॉल टीम ने पिछले शनिवार लेबनान को 2-0 से हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता था। उस मैच में भी पहला गोल सुनील छेत्री ने ही किया था। लेबनान फीफा रैंकिंग में भारत से बेहतर टीम है।

सुनील छेत्री अब तक 90 अंतरराष्ट्रीय गोल कर चुके हैं। वह सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉलर्स की सूची में चौथे नंबर पर हैं। (सोर्स- ट्विटर/@IndianFootball)

भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने 21 जून 2023 की रात एक और उपलब्धि अपने नाम की। SAFF चैंपियनशिप पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपने असाधारण प्रदर्शन के साथ सुनील छेत्री ने न केवल भारत के लिए एक उल्लेखनीय जीत हासिल की, बल्कि फुटबॉल इतिहास में अपना नाम भी दर्ज कराया। सुनील छेत्री सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉलर्स में अब चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। सुनील छेत्री के अब 90 अंतरराष्ट्रीय गोल हो गए हैं। सुनील छेत्री ने मलेशिया के मोख्तार दहारी (Mokhtar Dahari) को पीछे छोड़ा। मोख्तार दहारी ने अपने करियर के दौरान 142 मैच में 89 गोल किए थे। सुनील छेत्री ने 138वें मैच में ही यह उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इस सूची में पहले नंबर पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 200 मैच में 123 गोल हैं। ईरान के अली देई (Ali Daei) ने अपने करियर में 148 मैच में 109 गोल किए थे। अर्जेंटीना को फीफा चैंपियन बनाने वाले कप्तान लियोनेल मेसी 175 मैच में 103 गोल कर चुके हैं। तीन अगस्त 2023 को 39 साल के होने वाले सुनील छेत्री ने यह उपलब्धि उस उम्र में हासिल की है, जिस उम्र में अधिकतर फुटबॉलर संन्यास लेने की सोचने लगते हैं। महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी को ही लें। मेसी अभी 35 साल के हैं, लेकिन वह अगला वर्ल्ड कप खेलने के लिए मना कर चुके हैं।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram