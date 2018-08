इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद नए लुक में नजर आए कप्तान विराट कोहली

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान विराट कोहली का शानदार फॉर्म जारी है। कोहली अभी तक इस सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, तीन टेस्ट मैचों के दौरान कोहली के बल्ले से दो शतक और दो अर्धशतक जड़ चुके हैं। पहले टेस्ट में विराट कोहली ने बल्लेबाजी के दौरान अकेले ही टीम को संभालने का काम किया और टीम को जीत के करीब पहुंचाया। हालांकि, भारत को उस मैच में 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 30 अगस्त से होने वाले चौथे टेस्ट मैच के दौरान विराट कोहली मैदान पर नए लुक के साथ नजर आएंगे। दरअसल, विराट कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में विराट कोहली नए हेयर स्टाइल के साथ नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर विराट कोहली की यह तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है। विराट कोहली संग इस तस्वीर में पॉपुलर हेयर स्टाइलर आलिम हकीम भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि आलिम भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों के हेयर कट कर चुके हैं।

बता दें कि विराट कोहली गुरुवार को एक बार फिर टेस्ट बल्लेबाजों की वैश्विक रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए। आईसीसी की जारी ताजा रैंकिंग में वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को पछाड़ यह मुकाम हासिल किया। कोहली ने तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 97 और दूसरी पारी में 103 रन बनाए थे। वह 937 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। सीरीज के पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 200 रन बना कर कोहली ने टेस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया था लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के बाद वह इस स्थान से खिसक गए थे।

A day with the boys at work! pic.twitter.com/yKpMKfC0tG

— Virat Kohli (@imVkohli) August 23, 2018