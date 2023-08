PAK vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ शर्मसार होने से बचा पाकिस्तान, आखिरी ओवर मुश्किल से जीता दूसरा वनडे

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में जीत दर्ज की।

पाकिस्तान की टीम ने रोमांचक अंदाज में जीता दूसरा वनडे मैच

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुरुवार को अफगानिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। श्रीलंका के हमबानटोटा में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान ने एक गेंद रहते हुए महज एक विकेट से जीत दर्ज की। आखिरी ओवर में नसीम शाह ने टीम की जीत तय की। अफगानिस्तान के पास पहली बार पाकिस्तान को वनडे में मात देने का मौका था लेकिन यह उनके हाथ से चला गया। जादरान ने बनाए 151 रन अफगानिस्तान की टीम यहां पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 50 ओवर में पांच विकेट खोकर 300 रन बनाए। टीम के ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने यहं 151 रन की शानदार पारी खेली। पहले विकेट के लिए उन्होंने इब्राहिम जादरान के साथ 227 रनों की साझेदारी की। ऊसामा मीर ने जादरान को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद शाहीन अफरीदी ने गुरबाज को पवेलियन भेजा। यहां से अफगानिस्तान की पारी बिखर गई 50 ओवर में वह केवल 300 ही बना पाई। बाबर और इमाम के बीच हुई मजबूत साझेदारी पाकिस्तान ने भी लक्ष्य का पीछा करते हुए सधी हुई शुरुआत हासिल की। फखर जमां और इमाम उल हक के बीच पहले विकेट के लिए 51 की साझेदारी। इसके बाद बाबर आजम और इमाम उल हक के बीच 84 रनों की साझेदारी हुई। बाबर आजम 53 और इमाम उल हक 91 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टीम का मिडिल ऑर्डर टिक कर खेल नहीं पाया। बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। नसीम ने आखिरी ओवर में जीता मैच ओवर की पहली ही गेंद पर नसीम शाह ने चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली तीन गेंदों पर केवल चार ही रन आए। आखिरी की दो गेंदों पर अफगानिस्तानी टीम को तीन रन चाहिए थे। पांचवीं गंद पर नसीम ने फ्लिक करके शॉर्ट थर्ड की ओर चौका लगाया और अपनी टीम को शर्मसार होने से बचाया। Also Read एक लाख कोरियाई समर्थकों को देख भारत को चीयर करने लगी थी पाकिस्तानी टीम, दोस्ताना देख टीम इंडिया के फैंस भूल गए थे ‘जख्म’

