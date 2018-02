16 साल के इस लड़के ने कर दिया कमाल: 10 ओवर में लिए 5 विकेट, रन दिए केवल 50

शुक्रवार (16 फरवरी) को अफगानिस्ता और जिंबाब्वे क्रिकेट मैच में महज 16 साल के ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान ने एतिहासिक प्रदर्शन किया। अफगानिस्ता टीम के गेंदबाज मुजीब उर रहमान जदरान ने वनडे क्रिकेट का नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने अपने 10 ओवरों में 50 रन देकर जिंबाब्वे टीम के 5 विकेट झटके, जिसके साथ ही मुजीब वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में यह कारनामा करने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

अफगानिस्ता टीम के ऑफ स्पिनर गेंदबाज मुजीब उर रहमान जदरान से पहले यह विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस खान के नाम था। वकार युनिस ने साल 1990 में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, उस वक्त उनकी उम्र महज 18 वर्ष थी। जिंबाब्वे के खिलाफ खेले गए मैच में मुजीब ने पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वकार यूनुस का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ है।

बता दें कि सबसे कम उम्र में ज्यादा विकेट लेने की लिस्ट में मुजीब अफगानिस्तान के एकलौते खिलाड़ी नहीं है। मुजीब से पहले अफगानिस्तान के ही राशिद खान सबसे कम उम्र में ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे। राशिद ने 18 साल की उम्र में आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में पिछले साल 6 विकेट लिए थे।

He became the youngest player ever to take an ODI five-wicket haul – Mujeeb Zadran is the #AFGvZIM 4th ODI Player of the Match! pic.twitter.com/FXbjCKKQqD

— ICC (@ICC) February 16, 2018