मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सभी खिलाड़ी अपने अंदाज में उसे सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ियों के जश्न मनाने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है जिसके चलते भी वो सुर्खियों में रहते हैं। वेस्टइंडीज के कॉट्रेल हों या फिर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर दोनों जिस तरह से जश्न मनाते हैं उसको भी फैंस काफी पसंद करते हैं। इसी बीच एक खिलाड़ी के जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह वाकया ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग का है।

इस लीग का एक मुकाबला होबार्ट हरिकेंस और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला गया। इसमें अफगानिस्तान के 19 वर्षीय कैस अहमद होबार्ट की तरफ से अपना दम दिखा रहे थे। इस मुकाबले के 10वें ओवर में कैस के हाथ में गेंद थी। इस ओवर में उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाज टॉम करन को बेहतरीन लेग स्पिन पर बोल्ड आउट कर दिया। इसके बाद कैस ने थोड़ी दूर तो दौड़ लगाई और फिर हवा में गुलाटी मारते हुए जश्न मनाया। इसका वीडियो बीग बैश लीग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

He’s done it! Qais Ahmad has flipped and it’s as brilliant as we could have ever expected #BBL09 pic.twitter.com/srb1dy1jzh

— KFC Big Bash League (@BBL) December 20, 2019