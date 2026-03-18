काबुल में एक अस्पताल पर हुए खतरनाक एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर ने भारत और वैश्विक समुदाय से मदद मांगी। इस युवा क्रिकेटर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए एयरस्ट्राइक में कम से कम 400 लोग मारे गए और लगभग 250 घायल हो गए।

अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि स्ट्राइक में अस्पताल चपेट में आया, जिससे 2,000 बेड वाली सुविधा का काफी हिस्सा बर्बाद हो गया। गजनफर ने इस अस्पताल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इससे समाज के कमजोर तबके को जरूरी मदद मिलती है। उन्होंने इस सैन्य कार्रवाई के मंशा पर सवाल उठाए। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के इतिहास से सब कोई वाकिफ है। वह इतिहास दोहराया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा।

अफगानिस्तान के लोगों को मंजूर नहीं

गजनफर ने सीएनएन न्यूज 18 से कहा, ‘वहां के लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने उस जगह को भी निशाना बनाया है। उन्होंने उन लोगों को शहीद कर दिया है। यह अफगानिस्तान के लोगों को मंजूर नहीं है। मुझे नहीं पता वे क्या साबित करना चाह रहे हैं। वे आम लोगों को निशाना बनाते हैं और हमें यह मंजूर नहीं है।’

इतिहास दोहराता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा

गजनफर ने कहा, ‘अफगानिस्तान को यह मंजूर नहीं है। अफगानिस्तान का इतिहास सबको पता है। अगर इतिहास दोहराता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। भारत हमारा घनिष्ठ दोस्त है। हमें उनके साथ जुड़ना होगा और इस मुद्दे पर बात करनी होगी, ताकि ऐसी चीजें फिर न हो। हमारी अन्य देशों से भी दरख्वास्त है। यह लोगों के लिए अच्छी हीं है। फिलहाल विश्व काफी चुनौतियों से गुजर रहा है और यह किसी के लिए ठीक नहीं है।’ आईपीएल 2026 में गजनफर खेलते दिखेंगे। वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए 20 मैच खेले हैं और 29 विकेट हैं।

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