U19 World Cup 2018: अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड को 202 रनों से हरा सेमीफाइनल में किया प्रवेश

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने गुरुवार को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हेग्ले ओवल मैदान पर खेले गए तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 202 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने छह विकेट के नुकसान पर 309 रन बनाए। इस लक्ष्य को न्यूजीलैंड की टीम हासिल नहीं कर पाई और केवल 107 रनों पर ही ढेर हो गई। अफगानिस्तान के लिए रहमनुल्लाह गुरबाज (69), इब्राहिम जादरान (68) और बाहिर शाह (नाबाद 67) के अलावा, अजमतुल्लाह ओमारजाई (66) ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इस पारी में न्यूजीलैंड के लिए संदीप पाटिल ने सबसे अधिक दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अफगानिस्तान के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए। कटेने क्लार्क ने न्यूजीलैंड के लिए सबसे अधिक 38 रन बनाए। इसके अलावा, टीम का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। न्यूजीलैंड की पारी 107 रनों पर समेटने में अफगानिस्तान के लिए मुजीब और कैस अहमद ने अहम भूमिका निभाई। दोनों ने 4-4 विकेट लिए।

बता दें कि ग्रुप दौर के तीनों मैचों में आसानी से जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम को अंडर-19 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को बांग्लादेश से भिड़ना है। भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में ग्रुप-बी में अपराजित रहने के रिकार्ड के साथ पहुंच रही है।

उसने अपने पहले मैच में आस्ट्रेलिया को 100 रनों से मात दी थी। इसके बाद उसने पापुआ न्यू गिनी और जिम्बाब्वे को हराया था। पृथ्वी शॉ की कप्तानी वाली भारतीय युवा टीम क्वार्टर फाइनल में भी अपने विजयी अभियान को जारी रखना चाहेगी। अगर भारत इस मैच में जीत हासिल करता है तो सेमीफाइनल में उसका सामना 30 जनवरी को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा।

