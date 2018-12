Today I lost the most important person in my life,father-the everlasting candle.Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

Now I know why u always asked me to be strong,bcz u knew that today I would need the strength to bear your loss.Will be always in my

पिछले कुछ वर्षों में राशिद ने खुद को टी20 के सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़‍ियों के बीच में स्‍थापित किया है। स्पिन गेंदबाजी के अलावा उन्‍होंने कई मौकों पर अपनी बल्‍लेबाजी से भी जलवा बिखेरा है। वह दुनिया-भर की टी20 लीग के सबसे चहेते खिलाड़ी है। बिग बैश 2019 में अभी तक राशिद ने तीन मैच खेले हैं, जिनमें उन्‍होंने पांच विकेट झटकने के साथ 21 रन भी बनाए हैं।

Our thoughts are with Rashid and his family during this difficult time.

Rash has decided that he would like to play in tonight's match. More: https://t.co/oeguG1EgNj pic.twitter.com/ivUpIsZBXz

