अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच शारजाह में एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला गया। यह मुकाबला ड्रॉ पर जरूर समाप्त हुआ लेकिन जिम्बाब्वे की टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले की दोनों पारियों में जिम्बाब्वे ने 500 रनों का आंकड़ा पार किया और मैच में 1027 रन बनाए। जिम्बाब्वे टेस्ट क्रिकेट इतिहास की पहली ऐसी टीम बनी जिसने एक मैच की दोनों पारियों में 500 या उससे ज्यादा रन बनाए।

शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 504 रन बनाए। ब्रेंडन टेलर 131 और कप्तान ब्रायन बेनेट ने 128 रन की पारी खेली। जवाब में अफगानिस्तान ने भी पहली पारी में 514 रन बनाए और 10 रन की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में भी फिर जिम्बाब्वे ने 122.1 ओवर में 5 विकेट पर 523 रन बना दिए। अंत में यह मुकाबला ड्रॉ जरूर हुआ लेकिन जिम्बाब्वे ने इतिहास रच दिया।

टेलर-एर्विन ने भी रचा इतिहास

जिम्बाब्वे एक तरफ टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 500 या उससे ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बनी। वहीं जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर और क्रेग एर्विन ने भी इतिहास रच दिया। ब्रेंडन टेलर ने पहली पारी में पहले दिन ही शतक लगाया था। उन्होंने 40 साल 272 दिन की उम्र में शतक जड़ा था।

फिर खेल के आखिरी दिन 41 साल 82 दिन के क्रेग एर्विन ने शतक जड़ा। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ यह तीसरा ऐसा वाकया था जब 40 प्लस उम्र के एक से ज्यादा खिलाड़ियों ने एक ही मैच में शतक लगाए।

पूरे मुकाबले में लगे 6 शतक और एक दोहरा शतक

अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कुल 6 शतक और एक दोहरा शतक लगा। इस मुकाबले की पहली पारी में अनुभवी ब्रेंडन टेलर और जिम्बाब्वे के कप्तान ब्रायन बेनेट ने शतक जड़ा। उसके बाद अफगानिस्तान के लिए सेदिकुल्लाह अटल (105), रहमनुल्लाह जादरान (113) और कप्तान रहमत शाह (173) ने शतक जड़े।

जिम्बाब्वे के लिए इसके बाद दूसरी पारी में वेस्ली मधेवेरे ने नाबाद रहते हुए 100 रन बनाए। वहीं अनुभवी क्रेग एर्विन ने दोहरा शतक जड़ते हुए नाबाद 206 रन की पारी खेली। ब्रेंडन टेलर ने दूसरी पारी में भी 82 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट शारजाह में ही 13 नवंबर से होगा।

Milestones-galore for batters as Zimbabwe and Afghanistan played out a stalemate in Sharjah 😮‍💨



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IND vs NZ: वनडे सीरीज के बाद भी न्यूजीलैंड में रुकेंगे नबी, गुरनूर, अर्शदीप, टेस्ट से पहले टीम इंडिया की खास तैयारी

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