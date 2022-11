AFG vs SL Score: अफगानिस्तान ने टॉस जीता, श्रीलंका करेगी पहले गेंदबाजी

T20 WC 2022, Afghanistan vs Sri Lanka Match Score Updates: श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच अब तक 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इसमें से श्रीलंका ने 2 में जीत हासिल की है।

अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका लाइव स्कोर: हजरतउल्लाह जजाई के टूर्नामेंट से बाहर होने के कारण अफगानिस्तान को अपनी टीम में बदलाव करना पड़ा है। (सोर्स- ट्विटर/@ACBofficials)

