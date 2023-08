AFG vs PAK: गुरबाज और जरदान ने पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की उड़ाई धज्जियां, 40वें ओवर में गिरा पहला विकेट

पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। गुरबाज और जरदान ने पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी। 40वें ओवर में जाकर पहला विकेट मिला।

पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में अफगानिस्तान की ओर से गुरबाज और जरदान के बीच रिकॉर्ड 227 रन की साझेदारी हुई है। फोटो सोर्स- अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड।

एशिया कप से ठीक पहले श्रीलंका में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मैच में अफगान बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी हैं। दूसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। विकेट को तरसा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक कहे जाने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों को 40वें ओवर में जाकर पहला विकेट नसीब हुआ। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखे। अफगानिस्तान की ओर से रहमनुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान के बीच रिकॉर्ड 227 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को शाहीन अफरीदी ने इब्राहिम जरदान (80) के विकेट के साथ तोड़ा। गुरबाज और इब्राहिम के बीच रिकॉर्ड साझेदारी अफगानिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 300 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। अफगानिस्तान की ओर से रहमनुल्लाह गुरबाज ने अपना 5वां वनडे शतक पूरा किया। गुरबाज की पारी 151 रन पर समाप्त हुई। गुरबाज और इब्राहिम के बीच हुई 227 रन की साझेदारी अफगानिस्तान के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले गुरबाज और इब्राहिम ने ही इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ पहले विकेट के लिए 256 रन जोड़े थे। साल 2023 में इनके अलावा केवल 7 बल्लेबाजी जोड़ियों ने 200 या उससे अधिक रन की साझेदारी की है। Also Read PAK vs AFG: पाकिस्तान के खिलाफ वनडे शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने गुरबाज, बाबर और धवन का तोड़ा रिकॉर्ड पहले वनडे में 59 पर ऑलआउट हुई थी अफगानिस्तान आपको बता दें कि अफगानिस्तान की टीम पिछले वनडे में सिर्फ 59 रन पर ऑलआउट हो गई थी। तब यह सवाल खड़े हुए थे कि क्या अफगानिस्तान इस सीरीज में पाकिस्तान को चुनौती भी पेश कर पाएगी या नहीं। पहले वनडे में अफगानिस्तान की गेंदबाजी शानदार रही थी। अफगान गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 201 पर ऑलआउट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन गेंदबाजी ने उस मैच में अफगानिस्तान को 142 रन से हरा दिया था।

Follow us on



instagram

telegram