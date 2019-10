एडल्ट (Adult) यानी पॉर्न फिल्मों की सुपर स्टार रेबेका ब्रिग्मैन (Rebecca Bryggman) को रेसलिंग में करियर बनाना महंगा पड़ गया है। उन्हें अपने डेब्यू (Debut) मैच में ही मुंह की खानी पड़ी। रेबेका ब्रिग्मैन पॉर्न फिल्मों की दुनिया में ओरियन स्टार (Orion Starr) के नाम से जाना जाता है। 25 साल की रेबेका यानी ओरियन स्टार शनिवार रात मिक्स्ड मार्शल आर्ट के रिंग में उतरीं।

रेबेका का सामना एलिस रीड से हुआ। लेकिन 26 साल की एलिस रीड (Elise Reed) ने पलक झपकाने तक का मौका नहीं दिया। रीड ने रिंग में उतरते ही रेबेका ब्रिग्मैन उर्फ ओरियन स्टार पर हमले शुरू कर दिए। रेबेका रीड के हमलों का जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाईं और मैच गंवा बैठीं।

एडल्ट फिल्मों की सुपर स्टार ओरियन स्टार ने कुछ दिन पहले पॉर्न इंडस्ट्री से किनारा करने की बात कही थी। जब यह पूछा गया था कि अभी तो वे काफी कम उम्र की हैं और इतनी जल्दी क्यों अपना करियर खत्म कर रही हैं? इस पर ओरियन ने कहा था कि अब वे रेसलिंग में अपना करियर बनाएंगी। उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) के रिंग में उतरने की बात कही थी। ओरियन मुआई थाई जानती हैं। जब वे छोटी थीं, तब जूनियर लेवल पर दो बार एमएमए रिंग में उतरी चुकी थीं।

रेबेका ब्रिग्मैन ने इस फाइट से पहले एलिस रीड को कड़ी चुनौती देने का दावा किया था। हालांकि, मैच के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। एलिस ने उन्हें पहले ही दौर में बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि एलिस रीड ने रिंग में उतरते ही रेबेका के खिलाफ मुक्कों की बरसात कर दी। एलिस के वार का रेबेका जरा भी बचाव नहीं कर पाईं। मैच शुरू हुए कुछ सेकंड हुए थे कि एलिस ने रेबेका पर इतने मुक्के बरसा दिए कि कोई अनहोनी से बचने के लिए रेफरी को बीचबचाव करना पड़ा। बाद में रेफरी ने एलिस रीड को विजेता घोषित कर दिया। बता दें कि एलिस रीड की भी यह पहली फाइट थी, जिसे उन्होंने अपने नाम कर लिया।

The highest-ranked woman in Virginia Military Institute history, Elise Reed (1-0), makes a successful pro debut, overwhelming adult film actress Rebecca Bryggman (AKA Orion Starr) en route to a first-round TKO! #Bellator231 pic.twitter.com/9NNmulw0n3

— Kyle Johnson (@VonPreux) October 25, 2019