ऑस्ट्रेलिया में बिग बैस लीग का आगाज 18 दिसंबर से हो गया । इस लीग का आगाज ब्रिसबेन और एडिलेड के बीच हुए रोमांचक मुकाबले से हुआ जिसमें एडिलेड ने शानदार 5 विकेटों से जीत दर्ज की। वैसे तो इस रोमांचक मुकाबले में कई शानदार दृश्य देखने को मिले लेकिन एक नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता नजर आ रहा है। हुआ यूं कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर एडिलेड की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था जिसके चलते जेम्स पैटिंसन और क्रिस लिन ने पारी का आगाज किया। इसी बीच बेन लॉफिन और एडिलेड की टीम ने पैटिंसन की रन आउट की अपील की, लेकिन हुआ कुछ ऐसी जो क्रिकेट जगत में मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा।

इस अपील को थर्ड अंपायर के पास भेजा गया तो उन्होंने ब्रिसबेन के इस आलराउंडर को आउट करार दिया,लेकिन देखने में साफ लग रहा था बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुका है। फिर क्या था हर कोई हैरान दिखा, यहां तक कि मैदान में खड़े दोनों अंपायार भी इस नतीजे से खुश नहीं दिखे, लेकिन बल्लेबाज पैटिंसन मैदान से बाहर जाने लगे। इसी बीच एडिलेड के कप्तान कोलिन इंग्रम ने उन्हें वापस बुलाया और खेलने को कहा। इसके बारे में बात करते हुए कोलिन ने एक बेबसाइट को बताया कि ये सच्ची खेल भावना है और हम जानते थे कि वो आउट नहीं है ऐसे में उन्हें मैदान से बाहर भेजने का कोई मतलब ही नहीं है।

OUT OR NOT OUT!? .. You’ll struggle to see a more bizarre sequence of events on a cricket field! but somehow, @_jamespattinson survives.. we think!? Thoughts @HeatBBL!?

LIVE: https://t.co/qBWBtp7D2d pic.twitter.com/BRoTDHyIsE

