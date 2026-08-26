यूपी टी20 लीग 2026 का 21वां मैच गोरखपुर लायंस और कानपुर सुपरस्टार्स के बीच खेला गया। बारिश से बाधित इस मैच में आर्यन जुयाल की कप्तानी वाली गोरखपुर की टीम ने समीर रिजवी की कप्तानी वाली कानपुर की टीम को डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर 3 विकेट से हरा दिया। गोरखपुर की ये 8वें मैच में तीसरी जीत रही जबकि कानपुर टीम की ये 7वें मैच में छठी हार रही। गोरखपुर की टीम अब 6 अंक के साथ अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है जबकि कानपुर की टीम 2 अंक के साथ छठे स्थान पर है।

आदर्श सिंह की शतकीय पारी बेकार

इस मैच में गोरखपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसके बाद पहली पारी में कानपुर ने 15.4 ओवर में 2 विकेट पर 150 रन बनाए। कानपुर के ओपनर आदर्श सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी की और वो इस सीजन में इस लीग में ना सिर्फ अपनी टीम की तरफ से बल्कि ओवरऑल भी शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। आदर्श ने 9 छक्के और 3 चौकों के साथ 54 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए जबकि प्रियांशु पांडे ने 24 रन जबकि कप्तान समीर रिजवी ने 13 रन बनाए। गोरखपुर के लिए विशाल और शिवम ने एक-एक विकेट लिए।

गोरखपुर लायंस ने जीता मैच

गोरखपुर ने दूसरी पारी में 9.4 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बना लिए थे, लेकिन बारिश के बाद फिर से मैच नहीं खेला जा सका। गोरखपुर के लिए ओपनर अभय प्रताप सिंह ने 17 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली जबकि आर्यन चौधरी ने 4 गेंदों पर 14 रन बनाए। कप्तान आर्यन जुयाल ने 7 गेंदों पर 14 रन बनाए जबकि निशांत कुशवाहा 10 गेंदों पर 25 रन बनाकर नाबाद रहे। प्रिंस यादव ने 4 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली। कानपुर के लिए अजय और सत्यम ने 2-2 विकेट लिए जबकि शत्ति, शुभम और यशवर्धन ने एक-एक सफलता हासिल की।

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