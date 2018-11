ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। मैदान पर अपने प्रदर्शन से इन दिनों सभी को निराश करने वाली ये टीम हाल फिलहाल में विवादों के कारण भी काफी सुर्खियों में रही है। मार्च महीने में जब ये टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई थी तब गेंद से छेड़छाड़ के कारण इस टीम की साख क्रिकेट जगत में गिरी थी। साथ ही टीम के तीन प्रमुख खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और बेनक्राफ्ट पर प्रतिबंध भी लगे। ऐसे में ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से चर्चा में है।

ऑस्ट्रेलिया अपनी मेजबानी में इन दिनों साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबले खेल रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी थी लेकिन 9 नवंबर को एडिलेड के मैदान पर मेजबान ने बाजी मारते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। हालांकि इस मुकाबले में कुछ ऐसा भी हुआ जिससे गेंद से छेड़छाड़ का शक गहराया। लक्ष्य का पीछा कर रही साउथ अफ्रीका की टीम लक्ष्य को करीब लाने की कोशिश कर रही थी इसी बीच इस पारी के 43वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जैंपा ने अपनी जेब में हाथ डाला और और फिर कुछ गेंद पर रगड़ते पाए गए। हालांकि वो कैमरे से नहीं बच सके और उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

They wouldn't be doing it again would they…why oh why do they still allow pockets??

— Marco (@marcongers) November 9, 2018