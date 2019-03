ऑस्ट्रेलियाई टीम इन दिनों पाकिस्तान के साथ यूएई में वनडे सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के पहले मैच के दौरान कैमरे पर कुछ ऐसा दिखा, जिसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर खूब मजे ले रहे हैं। दरअसल मैच के दौरान जब कैमरा ऑस्ट्रेलियाई टीम के ड्रेसिंग रुम की तरफ मुड़ा तो एडम जाम्पा और मार्कस स्टॉयनिस बालकनी में दिखाई दिए। इस दौरान एडम जाम्पा अपने बराबर में बैठे मार्कस स्टॉयनिस के कभी सिर में हाथ फेर रहे थे, तो कभी उनके गालों को सहला रहे थे। वहीं मार्कस स्टॉयनिस भी इस दौरान आराम से बैठे जाम्पा की इस हरकत का ‘लुत्फ’ उठाते दिखाई दिए।

बहरहाल यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और फॉक्स स्पॉर्ट्स का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब देखा जा रहा है। वहीं लोग भी इस वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं और खूब मजे भी ले रहे हैं। कुछ लोग जहां दोनों को समलैंगिक बता रहे हैं! वहीं कुछ इसे सामान्य घटना बताकर समलैंगिक होने की खबरों को बकवास बता रहे हैं। बता दें कि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे, उसके कप्तान आरोन फिंच। फिंच ने 135 गेंदों में 116 रनों की पारी खेली और सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिला दी है।

Marcus Stoinis and Adam Zampa are gay for eachother. You heard it here first, don’t be surprised. Video Fox Sports pic.twitter.com/O4GEzTIo49

— IPL update Sports Halchal (@sportshalchal) March 23, 2019