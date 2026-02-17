इंडिया ए वुमन ने एसीसी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के नौवें मुकाबले में नेपाल को सात विकेट से हरा दिया। राधा यादव की अगुआई वाली भारत की राइजिंग स्टार्स ने पहले नेपाली टीम को 18 ओवर में सिर्फ 78 रन पर ढेर कर दिया। बाद में सिर्फ 7.5 ओवर में 3 विकेट पर 82 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही इंडिया ने एसीसी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।

तनुजा कंवर प्लेयर ऑफ द मैच

वहीं, नेपाल की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तनुजा कंवर प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। तनुजा कंवर ने चार ओवर में 12 रन देकर चार विकेट लिए। तनुजा कंवर डब्ल्यूपीएल (विमेंस प्रीमियर लीग) में गुजरात जायंट्स का हिस्सा हैं। तनुजा कंवर ने डब्ल्यूपीएल 2025 में गुजरात जांयट्स के लिए नौ मैच में 7.92 की इकॉनमी से आठ विकेट लिए थे।

मिन्नू मणि ने 8 रन में चटकाए 3 विकेट

इंडिया ए की ओर से तनुजा कंवर के अलावा मिन्नू मणि ने चार ओवर में आठ रन देकर तीन विकेट चटकाए। राधा यादव ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो बैटर्स को पवेलियन भेजा। नेपाल की ओर से समझाना खड़का उच्चतम स्कोरर रहीं। समझाना खड़का 16 गेंद में चार चौके की मदद से 22 रन बनाए। विकेटकीपर रूबी पोद्दार ने नौ गेंद में दो चौके की मदद से 12 रन बनाए।

6 बैटर्स नहीं छू पाईं दहाई का आंकड़ा

कबिता जोशी ने 17 गेंद में 12 रन बनाए। बिंदू रावल 21 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हुईं। कप्तान पूजा महतो 14 गेंद में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। नेपाल की तीन बैटर्स खाता भी नहीं खोल पाईं। वहीं, कबिता कुंवर, रोमा थापा और रूबीना छेत्री 1-1 रन ही बना पाईं।

अच्छी नहीं थी भारत की शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने पांचवीं गेंद पर ही दीपा यादव का विकेट गंवा दिया। उस समय टीम का स्कोर सिर्फ दो रन था। चौथे ओवर की पहली गेंद पर अनुष्का शर्मा भी आउट हो गईं। उस समय तक टीम के खाते में 19 रन ही जुड़े थे।

वृंदा-तेजल ने 25 गेंद में ठोके 54 रन

अनुष्का शर्मा 10 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद वृंदा दिनेश ने तेजल हसबनीस के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 25 गेंद में 54 रन की साझेदारी की। तेजल हसबनीस 13 गेंद में तीन चौके की मदद से 18 रन बनाकर आउट हुईं।

वृंदा ने 18 गेंद में बनाए 39 रन

तेजल हसबनीस जब पवेलियन लौटीं तब टीम का स्कोर 7.2 ओवर में 73 रन था। इसके बाद इंडिया ए ने अगली तीन गेंद में नौ रन ठोककर मैच जीत लिया। वृंदा दिनेश 18 गेंद में नौ चौके की मदद से 39 रन बनाकर नाबाद रहीं। इंडिया ए ने इससे पहले पाकिस्तान की टीम को 8 विकेट से हराया था।

