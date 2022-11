T10 League: निकोलस पूरन ने 233 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन, टॉप पर पहुंची डेक्कन ग्लैडिएटर्स, लेकिन सुरेश रैना नहीं खोल पाए खाता

Suresh Raina in T10 League: अबूधाबी टी10 लीग में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहले मैच में फ्लॉप रहे। मिस्टर आईपीएल डक पर आउट हो गए।

Abu Dhabi T10 League: डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने टीम अबूधाबी को 35 रन से हरा दिया। (फोटो – डेक्कन ग्लेडिएटर्स ट्विटर )

