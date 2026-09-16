भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें टीम इंडिया का प्रदर्शन लाजवाब रहा है और भारत ने पहले दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा भी कर लिया है। इस सीरीज में अब तक भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और टीम इंडिया के शीर्ष क्रम के तीनों बैटर रन बनाने में सफल रहे हैं।
भारतीय ओपनर संजू सैमसन बेशक पहले मैच में चूक गए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने कमाल की पारी खेली और 22 गेंदों पर 4 छक्के व 7 चौकों के साथ 57 रन ठोक दिए और टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई तो वहीं अभिषेक शर्मा ने भी 19 गेंदों पर 39 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके लगाए जबकि इशान ने भी नाबाद 38 रन की पारी के दौरान 2 छक्के और 3 चौके भी लगाए।
अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के
अब दूसरे टी20 मैच के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में अभिषेक शर्मा 11 छक्कों के साथ पहले स्थान पर हैं जबकि दूसरे स्थान पर संजू सैमसन और अफगानिस्तान के बैटर अजमतुल्लाह उमरजेई हैं और दोनों ने अब तक 4-4 छक्के लगाए हैं। इसके बाद यानी तीसरे स्थान पर इशान किशन और मोहम्मद नबी मौजूद हैं जिन्होंने अब तक दो मैचों में 3-3 छक्के जड़े हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर दारविश रसूली चौथे नंबर पर हैं जबकि भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर, राशिद खान, सदिकुल्लाह अटल और नूर अहमद एक साथ 5वें स्थान पर हैं।
भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20आई मैच के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|छक्के
|अभिषेक शर्मा
|2
|2
|121
|11
|अजमतुल्लाह उमरजेई
|2
|2
|75
|4
|संजू सैमसन
|2
|2
|67
|4
|इशान किशन
|2
|2
|80
|3
|मोहम्मद नबी
|2
|2
|53
|3
|दारविश रसूली
|2
|2
|28
|2
|राशिद खान
|2
|2
|29
|1
|सदिकुल्लाह अटल
|2
|2
|25
|1
|श्रेयस अय्यर
|2
|2
|19
|1
|नूर अहमद
|2
|2
|7
|1
जो रूट नंबर 1, शुभमन गिल से आगे हैरी ब्रुक; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हैरी ब्रुक फिलहाल शुभमन गिल से आगे हैं जबकि जो रूट पहले स्थान पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)