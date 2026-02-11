टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को न्यूजीलैंड ने 175 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ यूएई को 10 विकेट से हराया। कीवी टीम ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। ओपनर फिन एलन ने 50 गेंद पर 84 रन बनाए और टी20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 5000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 20 दिन पहले अभिषेक शर्मा के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ था जिसे एलन ने तोड़ा।

फिन एलन ने यूएई के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली और अपने 5000 टी20 रन 2854 गेंद पर पूरे कर लिए। उन्होंने यह कारनामा गेंदों के लिहाज से अभिषेक शर्मा से तेज किया। अभिषेक ने पिछले महीने 21 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में ही यह उपलब्धि अपने नाम दर्ज की थी। अब 20 दिन बाद उनका यह रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है।

टी20 में सबसे तेज 5000 रन (गेंदों के हिसाब से)

फिन एलन (न्यूजीलैंड) : 2854 गेंद

: 2854 गेंद अभिषेक शर्मा (भारत) : 2898 गेंद

: 2898 गेंद आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज) : 2942 गेंद

: 2942 गेंद टिम डेविड (ऑस्ट्रेलिया) : 3127 गेंद

: 3127 गेंद विल जैक्स (इंग्लैंड): 3196 गेंद

फिन एलन ने 100 छक्के भी किए पूरे

इस मुकाबले में फिन एलन ने अपने 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के भी पूरे कर लिए हैं। उन्होंने सिर्फ 871 गेंदों में ही यह मुकाम हासिल किया। इस मामले में वह सबसे तेज ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के एविन लुईस टॉप पर हैं जिन्होंने 789 गेंद और ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह ने 813 गेंद पर 100 टी20 इंटरनेशनल सिक्स पूरे किए थे।

न्यूजीलैंड की दूसरी जीत

इस मैच में फिन एलन और टिम सीफर्ट की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 174 का लक्ष्य हासिल किया और 10 विकेट से मैच जीता। यह टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी थी। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया था और लगातार दूसरी जीत के साथ ग्रुप डी में पहले स्थान पर पहुंच गई।

