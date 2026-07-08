इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 7 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 10 रन बनाए और इस एक छक्के के दम पर उन्होंने सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वहीं इस मैच में इशान किशन का भी बल्ला नहीं चला और उन्होंने 9 गेंदों पर एक चौका और एक छक्के की मदद से 13 रन की पारी खेली और उन्होंने भी युवराज सिंह की बराबरी कर ली। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये अभिषेक और इशान दोनों की 50वीं पारी थी।

अभिषेक बने सूर्यकुमार के साथ नंबर 1

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में एक छक्का लगाने के बाद भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने पूर्व भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की बराबरी कर ली और उनके साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए। टी20आई की 50 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब अभिषेक-सूर्यकुमार बराबरी पर हैं। इन दोनों ने टी20आई की पहली 50 पारियों में कुल 104-104 छक्के लगाए हैं।

इशान किशन ने भी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मैच में एक छक्का लगाया और वो भी टी20आई की पहली 50 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में युवराज सिंह के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए। इशान और युवराज दोनों ने टी20आई में पहली 50 पारियों में कुल 71-71 छक्के लगाए। इस लिस्ट में तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने पहली 50 पारियों में 75 छक्के लगाए थे तो वहीं 70 छक्कों के साथ केएल राहुल चौथे स्थान पर हैं।

T20I की पहली 50 पारियों में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-4 बैटर

◎ 104: अभिषेक शर्मा

◎ 104: सूर्यकुमार यादव

◎ 75: तिलक वर्मा

◎ 71: ईशान किशन

◎ 71: युवराज सिंह

◎ 70: केएल राहुल

भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि टीम इंडिया ने कहां पर मैच गंवा दिया। इस मैच में जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जिन्होंने 3 विकेट लिए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)