भारतीय क्रिकेट टीम के तूफानी ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक लोकल मुकाबले में गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करते हुए दोहरा शतक लगा दिया। अभिषेक लंबे समय से भारत के लिए टी20 प्रारूप में रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन एक बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी क्लास दिखाई और तरन तारन मेन सीनियर के खिलाफ वन-डे डिस्ट्रिक्ट मैच में 233 रन की तूफानी पारी खेली। अभिषेक की इस पारी की मदद से उनकी टीम अमृतसर ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 533 रन बनाए।
अभिषेक शर्मा ने 91 गेंदों पर बनाए 233 रन
अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में तरन तारन मेन सीनियर के खिलाफ तगड़ी पारी खेली और 91 गेंदों पर ही 233 रन बना दिए। उन्होंने अपनी इस पारी में 25 छक्के और 15 चौके लगाए। यानी उन्होंने 233 रन में से सिर्फ बाउंड्री के जरिए ही 210 रन बना दिए। उन्होंने इस मैच में किसी भी विरोधी गेंदबाज को नहीं बख्शा। अभिषेक ने पारी की शुरुआत इस मुकाबले में अभय चौधरी के साथ की थी जिन्होंने 85 गेंदों पर 93 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 10 चौके भी लगाए।
अभिषेक ने दोहरा शतक लगाया जबकि अभय ने अर्धशतकीय पारी खेली तो वहीं अभिनव शर्मा ने भी तूफानी पारी खेलते हुए 33 गेंदों पर 51 रन बनाए और इस दौरान 3 छक्के और 3 चौके भी लगाए। वरिंदर सिंह ने 29 गेंदों पर 36 रन, सलिल अरोड़ा ने 18 गेंदों पर 29 रन तो वहीं साहिल शर्मा ने 20 गेंदों पर 37 रन की तेज पारी खेली। तरनवीर सिंह ने भी 15 गेंदों पर 20 रन ठोक दिए। इस मैच में अमृतसर टीम के सभी बल्लेबाजों ने बेहद तेज गति से रन बनाए और इसका ही परिणाम रहा कि इस टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 533 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।
रजत पाटीदार कप्तान, रिंकू सिंह उप-कप्तान; दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान, ऐसी है पूरी टीम
दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)